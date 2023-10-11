وزيرة الخارجية الألمانية: أموال المساعدات الألمانية للفلسطينيين لم تمول الإرهاب

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن أموال المساعدات التي قدمتها بلادها للفلسطينيين لم تمول الإرهاب.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قالت بيربوك مساء أمس الثلاثاء: "بالطبع نحن لا نقوم بتمويل الإرهاب" مشيرة إلى أن المساعدات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي ستخضع للمراجعة مرة أخرى بناء على "طلب خاص" من إسرائيل، وقالت إن هذا لا يعني "على الإطلاق" أن هناك شكا في هذا الأمر.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، أن الأراضي الفلسطينية لم تتلق أبدا مساعدات للميزانية من الدولة الألمانية، بل إن الأموال التي حصلت عليها كانت دائما في إطار التعاون التنموي.

ورأت بيربوك أنه ينبغي استئناف مثل هذا الدعم الإنساني، وقالت: من المهم بالنسبة للحكومة الألمانية ألا نوقف تقديم المساعدات الغذائية والإمداد بالمياه لأن الناس هناك تحتاج إليه بشكل عاجل للغاية".

وصرحت بيربوك بأنها وجهت "كلمات واضحة للغاية" للدول التي ربما تكون مولت "إرهاب حماس"، وقالت إن الحكومة الألمانية "أوضحت لقطر من بين آخرين أنهم يتحملون مسئولية التصدي لهذا الإرهاب الأكثر وحشية. وهذا سيكون هو الموضوع الرئيسي عندما يكونون هنا"، وذلك في إشارة إلى زيارة أمير قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، للعاصمة الألمانية برلين غدا الخميس.

وقالت بيربوك إنه يجب أن يتم توضيح "أننا لن نقبل بأي دعم للإرهاب"، وإنه يجب أن يتم دعم إسرائيل "في حق الدفاع عن النفس"، وإنه " يجب وضع حد لهذا الإرهاب، وهناك دول مثل قطر تضطلع بمسؤولية خاصة في هذا الشأن".