 إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل - بوابة الشروق
الأربعاء 11 أكتوبر 2023 11:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل

بيروت - د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 10:52 ص

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الأربعاء، بـ"إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)".

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو يواصل إجلاء مستوطنيه من الشمال".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك