إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الأربعاء، بـ"إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)".

وأشارت الوكالة إلى أن "العدو يواصل إجلاء مستوطنيه من الشمال".