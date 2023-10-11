إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم الأربعاء، بـ"إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية في القطاع الغربي باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)".
وأشارت الوكالة إلى أن "العدو يواصل إجلاء مستوطنيه من الشمال".