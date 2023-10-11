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البرلمان الهولندي يصوت لصالح إلغاء تدريجي لدعم الوقود الأحفوري

علم هولندا
علم هولندا
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 12:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 12:28 ص

صوتت أغلبية كبيرة في البرلمان الهولندي، اليوم الثلاثاء، لصالح إلغاء تدريجي للدعم الحكومي للوقود الأحفوري، ودعت الحكومة إلى تقديم اقتراحات محددة بشأن المسألة بحلول عطلة عيد الميلاد.

ويتماشى التصويت مع طلب من مجموعة "إكستنكشن ريبيليون" أو (تمرد ضد الانقراض) الاحتجاجية المعنية بالمناخ، التي أغلقت طرقا وشاركت في احتجاجات أخرى على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وقابل البرلمانيون المؤيدون للخطوة نتيجة التصويت بالتصفيق.

وأغلق نشطاء "إكستنكشن ريبيليون" طريق (إيه 12) السريع المؤدي للحدود الألمانية عبر أوتريخت إلى لاهاي يوميا لمدة شهر تقريبا.

وعقب التصويت ألغت "إكستنكشن ريبيليون" إغلاق الطرق.

وقال متحدث باسم المجموعة: "العصيان المدني فعال، لكننا سنتابع تنفيذ القرار عن كثب".

وأزالت الشرطة حواجز الطرق التي كان يتم نصبها يوميا عن طريق مدافع المياه، وتم احتجاز ما يربو على 9000 شخص بصورة مؤقتة.

وبحسب بيانات الحكومة، تسببت التخفيضات والإعفاءات الضريبية في دعم الشركات بأكثر من 40 مليار يورو (42 مليار دولار).

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