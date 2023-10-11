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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر غرب أفغانستان مجددا اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة باجوك الأفغانية للأنباء.

وقالت الوكالة، إن أكثر من 80 مصابا تم نقلهم للمستشفى، بعدما ضرب الزلزال إقليم هيرات وأقاليم أخرى بغرب أفغانستان.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض بشمال غرب البلاد.

وكانت عدة زلازل، قد ضربت إقليم هيرات بغرب أفغانستان السبت الماضي، مما أدى لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية.

وأظهرت أحدث الاحصاءات، أن الزلازل التي بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر أودت بحياة نحو 2400 شخص وأدت لإصابة الآلاف.