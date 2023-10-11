وزير الأوقاف الفلسطيني: قوات الاحتلال دمرت الوزارة بالكامل وهدمت كل المساجد

قال وزير الأوقاف الفلسطيني الدكتور حاتم البكري، إن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة شمولية، ولم يترك أي نقطة إلا وضربها، لدرجة أن بعض المشاهد الموجودة في القطاع توحي بأنها حُرقت وانتهى كل شيء فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تحت الشمس»، تقديم الإعلامي أحمد سالم، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن المساجد ضُربت ووزارة الأوقاف دمرت بالكامل، هذه الحرب التي تشن على المواطن الفلسطيني تدمير شمولي وإنهاء لكل شيء وإزالة لأثر الحياة وكأنها مناطق لم تُسكن منذ مئات السنين.

وأشار إلى أن الأوضاع في قطاع غزة صعبة من كل النواحي، حيث يشهد انقطاع للكهرباء والماء، هذا إلى جانب فرض عملية الحصار في كل المواقع حتى لا يدخل أي مساعدات أو مواد تموينية وطبية لقطاع غزة، في ظل الحاجة الماسة لهذه المساعدات، مشددًا على أن الاحتلال اتخذ قرارًا بقطع الكهرباء ومنع المساعدات بعد ضرب المعابر وإغلاق البعض الآخر منها.

ونوه بأن هناك عملية تهجير لآلاف المواطنين من منازلهم بعد تدميرها، وسكنوا إلى بعض المدارس، نظرًا لعدم وجود تدريس في ظل هذه الأوضاع غير الآمنة، مؤكدًا أن الحياة في قطاع غزة أصبحت غاية في الصعوبة ولم يعد هناك أي نقطة بالقطاع في مأمن من قوات الاحتلال.

وذكر أن ما يحدث على أرض الواقع في قطاع غزة، يدل على أن كل شيء متوقف إلا آلة الحرب، من متفجرات وصواريخ وقصف على القطاع، بالإضافة إلى التدمير الذي شمل كل مكان.