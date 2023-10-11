وزير الخارجية: ندين تعرض المدنيين إلى هذا المستوى من القتل والعنف والقصف

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية دخلت منحي جديداً خلال الأيام الماضية، ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منعطفاً خطيراً سيكون له تأثيره على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.



وأضاف خلال كلمته أثناء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن غزة، مساء الأربعاء، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيصل تأثيره على شعوب المنطقة برمتها، إذا لم يتم احتواء تدهور الأوضاع وحلقات العنف في التوقيت المناسب، مؤكدًا أن اجتماع اليوم جاء على خلفية التصعيد غير المسبوق من قبل إسرائيل في قطاع غزة، ونتج عنه سقوط المئات من الضحايا والمصابين ومازالت الأعداد في تزايد.



وأكد وزير الخارجية رفضه وإدانته لتعرض المدنيين إلى هذا المستوى من القتل والعنف والقصف، مشددًا على أهمية إيلاء الأهمية إلى وقف نزيف الدماء البريئة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين.



وأدان تعرض الأبرياء للاستهداف تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أهمية توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، وفقاً للأعراف والقوانين الدولية، بل لأبسط مبادئ وقيم الإنسانية.



وانطلقت اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة المغرب، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.