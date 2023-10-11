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أعداد جريدة الشروق
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طوفان الأقصى.. روسيا: خطورة الوضع قد تجاوزه منطقة الصراع الحالية

وكالات
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 1:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 1:29 ص

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، أن خطورة الوضع في الشرق الأوسط تتمثل في تصعيد الصراع، مما قد يؤدي إلى تجاوزه منطقة الصراع الحالية.

وقال بيسكوف إن "الوضع مقلق جدا، من المحتمل أن تكمن الخطورة في تجاوز الصراع منطقة التصعيد الحالية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "الآن من المهم جدا أن تحافظ الأطراف على ضبط النفس، ويجب أن يباشر الأشخاص الذين لديهم الخبرة السياسية في عملية التسوية".

ويشهد قطاع غزة قصفا جويا عنيفا من طائرات الاحتلال، منذ يوم السبت، أسفر عن استشهاد 900 شخص، من بينهم 260 طفلا و230 امرأة و7 من الكوادر الصحية و8 صحفيين.

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