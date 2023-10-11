خفضت الحكومة الألمانية، من توقعاتها لأداء الاقتصاد الوطني في العام الحالي.

وقالت الحكومة في توقعات الخريف، إن من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الألماني انكماشا بنسبة 0.4% في العام الحالي، ومن المنتظر أن يحقق نموا بنسبة 1.3% في العام المقبل.

وكانت الحكومة، ذكرت في توقعات الربيع، أن من المنتظر أن يحقق إجمالي الناتج المحلي ارتفاعا بنسبة 4ر0% في 2023، و1.6% العام المقبل

وتحدث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، عن صعوبات اقتصادية.

وأوضح أن من أسباب هذه الصعوبات تداعيات أزمة الطاقة والمكافحة اللازمة للتضخم من جانب البنك المركزي الأوروبي وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على الصعيد العالمي.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب الخضر: "هناك أيضا بؤر صراع جيوسياسية تزيد من حالة عدم اليقين، لهذا السبب نخرج من الأزمة بصورة أبطأ مما كان متوقعا".

وطالب هابيك، بحل مشاكل النمو، مشيرا إلى وجود تحديات هيكلية كبيرة، وتحدث الوزير عن مشاكل مثل استفحال البيروقراطية ونقص القوى العاملة والكوادر الفنية المتخصصة.

ويشار إلى أن هناك خلافا داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا منذ فترة طويلة حول تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات التي تشكو من ارتفاع أسعار الكهرباء بالمقارنة على المستوى الدولي، ويرغب هابيك في توفير أسعار كهرباء مدعومة حكوميا بالنسبة لقطاع الصناعة غير أن هذه الخطوة تعتبر مثار جدل داخل الائتلاف.