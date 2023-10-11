قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هشام هنا، إن الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي للغاية، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية العنيفة التي لم تشهدها فلسطين منذ العام 1967.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «العربية» مساء الثلاثاء، أن المدنيين بالقطاع يعانون من انعدام كامل بالشعور بالأمان، لافتا إلى اضطرار الآلاف من الأسر والعائلات إلى مغادرة منازلها من أجل النجاة بحياتها حيث بلغت نسبة النزوح داخل القطاع؛ أكثر من 137 ألفا بحسب تقدير وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى انقطاع وسائل الاتصال والإنترنت داخل القطاع فضلا عن النقص الحاد في إمدادات الكهرباء بعد انقطاع جميع الخطوط التي تغذي القطاع من إسرائيل، موضحا أن محطة توليد الكهرباء على وشك التوقف كليا عن العمل في غضون 4 أيام على أقصى تقدير، وفقا للسلطات المحلية.

وعلي صعيد الموقف الصحي، أشار إلى خروج عدد من مراكز الرعاية الطبية والمستشفيات عن الخدمة؛ نتيجة التضرر البالغ من القصف أو النقص الحاد في المستلزمات الطبية، لافتا إلى تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بدء الحرب شحنة طبية لوزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لتقديم الخدمات المنقذة لحياة آلاف من الجرحى.

وأضاف أن التقديرات الصحية تشير إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تسير باتجاه الانهيار التام وذلك في حال عدم توفير ممرات آمنة لوصول الإمدادات الطبية اللازمة لعلاج الأعداد الهائلة من الجرحى والمصابين في ظل استمرار العلميات العدائية ضد الشعب الفلسطيني.