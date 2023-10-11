شولتس يدعو زعيم المعارضة وممثلي حكام الولايات إلى بحث خطط تحديث ألمانيا

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، زعيم المعارضة في بلاده فريدريش ميرتس وممثلي مؤتمر رؤساء حكومات الولايات بوريس راين وشتيفان فايل، إلى إجراء محادثات مساء بعد غد الجمعة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الأربعاء، أن من المنتظر أن تدور هذه المحادثات حول ما يعرف بميثاق ألمانيا، وهو عبارة عن خطط للمستشار لتحديث ألمانيا.

وكانت محطة "آر تي إل / إن تي في"، أوردت تقريرا في وقت سابق عن هذا اللقاء، وقالت إنه سيكون بمثابة قمة أزمة لبحث قضية الهجرة.

وتتضمن الخطط المعروفة باسم "دويتشلاند باكت" بنودا منها على سبيل المثال تسريع وتيرة إصدار التصاريح، وتحسين وضع البنية التحتية والإدارات بالإضافة إلى إعطاء محفزات للقطاع الاقتصادي.

وكان شولتس، استخدم هذا المصطلح خلال مناقشة عامة في البرلمان الألماني ودعا إلى بذل جهد وطني لتحديث البلاد.

وتهدف هذه الخطط إلى تحسين التعاون بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والولايات والبلديات.

وقال شولتس، إن الميثاق يهدف إلى جعل ألمانيا أسرع وأحدث وأكثر أمنا.