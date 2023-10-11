محكمة أسترالية تؤيد قرار حكومي بتوسيع اثنين من مناجم الفحم

أيدت محكمة أسترالية، قرار حكومي خاص بالموافقة على توسيع اثنين من مناجم الفحم، في قضية تتحدى أوراق اعتماد حكومة رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، الخاصة بالمناخ.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاربعاء، بأن القاضي شون ماكيلوين، أيد قرارا اتخذته وزيرة البيئة، تانيا بليبيرسيك، بشأن إعطاء تصاريح لمشروعات شركتي "وايتهافن للفحم" و"ماش إنيرجي أستراليا"، برفض دعوات الناشطين لها من أجل إعادة النظر في المخاطر المناخية الناجمة عن الإنتاج الإضافي للفحم.

وقال ماكيلوين في حكم صدر اليوم الأربعاء بالمحكمة الفيدرالية في ملبورن: "لا تتعلق هذه القضية بأي حال بمسألة إنكار علوم المناخ، أو التهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ".

وأضاف القاضي أن القضية أثارت مسائل يجب على البرلمان أن ينظر فيها بشكل أكبر، بشأن كيفية تقييم مخاطر الاحتباس الحراري.