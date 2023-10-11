خالد عكاشة: التحذيرات المصرية لإسرائيل بشأن سيناء وضعت النقاط على الحروف

أثنى العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الرد المصري القاطع إزاء تصريحات عسكرية إسرائيلية، بشأن نصح أهالي غزة بالفرار من الضربات الجوية والتوجه إلى سيناء عبر معبر رفح.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الثلاثاء،: «الأمر استلزم تدخلا رسميا من الجهات المصرية لتحذير الجانب الإسرائيلي ووضع النقاط فوق الحروف؛ لأن سيناء لن تكون طرفا في أي مراحل هذا الصراع الممتد منذ عقود طويلة».

وأشار إلى تراجع الجيش الإسرائيلي بإصدار تعديل لتصريحات أحد متحدثيه العسكريين بعد الرد المصري، يفيد بعدم وجود دعوات لأهالي غزة بالنزوح الجماعي نحو سيناء، لا سيما في ظل الاحتياج الشديد لدور مصر الفاعل في المنطقة وحرصا على استمرار علاقاته.

وقال إن حديث الرئيس السيسي بهذا الشأن اليوم؛ أثلج صدور المصريين والفلسطنينين، مشيرا إلى تشديد الرئيس بأن مهمته الأولى تتمثل في حفظ الأمن القومي المصري، موضحا أن الجانب الفلسطيني يقف مع هذه الرؤية.

وأضاف أن قوات الاحتلال تستهدف من وراء خطواتها التصعيدية بالقصف العنيف الانتقامي؛ تحويل حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم؛ من أجل اضطرار أهلها إلى مغادرتها إلى أماكن أخرى، معقبا: «ما يحدث جريمة حرب متكاملة؛ لا يمكن قبولها على أي مستوى قانوني أو إنساني».

وأشار إلى تحول التصريحات السابقة لليمين الإسرائيلي المتطرف إلى رؤية وخطة مع السيطرة على الحكومة الإسرائيلية مطلع العام الحالي، لافتا إلى تبني أحد الوزراء هذا النهج باستعراض خريطة خالية من دولة الأردن في أحد المؤتمرات الرسمية المذاعة على الهواء مباشرة.