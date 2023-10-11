تحرير 436 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير 436 محضرا تموينيا خلال يومين من الحملات التفتيشية الموسعة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وأوضح محافظ المنوفية في تصريح اليوم الأربعاء، أن المخالفات تنوعت ما بين 220 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، و216 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

وشدد محافظ المنوفية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أشار عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، إلى تحرير ثلاث محاضر جنح قسم شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخبز سياحي بحوزته كمية وقدرها 2 طن دقيق فاخر، والثاني ضد المدير المسئول عن مصنع لصناعة السلع الغذائية بميت خلف وبحوزته 5 أطنان سكر حر بدون مستندات مجهول المصدر، والثالث ضد صاحب مخبز بلدى للتصرف في كمية قدرها 9 شكاير دقيق بلدي مدعم بقصد بيعها في السوق السوداء.

وتابع أنه تم تحرير أيضا محضر جنح مركزقويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع للمنتجات الغذائية بحوزته كمية قدرها 3 أطنان ونصف مستلزمات مواد غذائية بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد صاحب محل لحوم لحيازته كمية قدرها 8 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان شنت حملة تفتيشية على المحلات بالتعاون مع إدارات الطب البيطري والتموين ومكتب مراقبة الأغذية، أسفرت عن تحرير 11 محضر صحة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و9 محاضر تموين لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر إنذارات لعدم تطبيق الاشتراطات البيئية، فضلا عن إعدام مواد غذائية ومصنعات لحوم و دواجن مجهولة المصدر.