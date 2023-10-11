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محلل لبناني: ما يحدث في فلسطين سيزيد من صعوبة الوضع في بلدنا

شيماء رزق
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 3:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 3:19 ص

كشف فادي عاكوم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، عن انعكاسات ما يحدث في فلسطين على الدولة اللبنانية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، أن هناك مناوشات بيت إسرائيل وبعض مراكز حزب الله، في الجنوب اللبناني، منوها بأن هناك 8 قتلى من حزب الله سقطوا نتيجة هذه المناوشات، بعد إعلان حزب الله عن تدخله المباشر في هذه الأحداث.

ولفت إلى أن هذه الأوضاع ستزيد من صعوبة الوضع في لبنان دون أي شك، مشددا على أن الوضع الأمني في الجنوب اللبناني مرتبط بما يحدث في الداخل الفلسطيني، ومن ثم فالتطورات الجديدة التي تحدث في الداخل الفلسطيني سيكون لها انعكاسات سلبية في منطقة الجنوب.

وأشار إلى أن حزب الله أعلن التعبئة، وهناك حالة استنفار كلي للتنظيم، حيث تم استدعاء جميع العناصر، ونشرها في أكثر من منطقة حساسة بالجنوب اللبناني، مضيفا أن العديد من الأحزاب اللبنانية بدأت التنسيق مع حزب الله؛ للتدخل الفوري والفاعل في حال حدوث أي تطورات أو تقدم إسرائيلي.

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