نقلت صحيفة الشروق التونسية عن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار اليوم الأربعاء أن بلاده أعادت الدعم المالي الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، قائلا إن تونس "لا تستجدي أحدا".

وأضاف عمار: "الأموال التي دخلت البنك المركزي من الاتحاد الأوروبي قد رجعت يوم الاثنين 9 أكتوبر.. تعامل الاتحاد الأوروبي بمواربة وبأنباء خاطئة ومموهة للرأي العام، فهي أموال من فترة جائحة كورونا واليوم يبعثون بها بعنوان 2023، فرددنا لهم الأموال وقلنا لهم حذاري من مواصلة التمويه".

وتابع قائلا "نحن لا نستجدي أحدا.. العالم لا يقتصر على هذا الشريك أو ذاك".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الشهر الماضي تقديم دعم بقيمة 127 مليون يورو (135 مليون دولار) لتونس، بواقع 60 مليون يورو لموازنة الدولة بالإضافة إلى حزمة مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة حوالي 67 مليون يورو في إطار اتفاق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة والتصدي للمهاجرين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده ترفض ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بشأن دعم ميزانية تونس ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن تونس "تقبل التعاون ولا تقبل... الصدقة".