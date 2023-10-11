الكرملين: لا يمكن المبالغة في تقدير التنسيق مع شركاء أوبك بلس

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن أسواق النفط تستجيب بحساسية على أحداث مثل تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنه لا يمكن المبالغة في تقدير التنسيق بين روسيا وشركاء تجمع أوبك بلس.

وأضاف بيسكوف "أسواق النفط العالمية تستجيب بشكل سريع على أحداث مثل تلك التي تتطور حول فلسطين وإسرائيل. وبالطبع تنسيقنا مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الشركاء.. لا يمكن المبالغة في تقييم قيمته"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

ويعقد اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية ضمن إطار عمل منتدى أسبوع الطاقة الروسي.