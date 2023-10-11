وزير الدفاع الألماني يعرض على نظيره الإسرائيلي تقديم الدعم بعد هجوم حماس

عرض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، تقديم الدعم الألماني بعد الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وفي أعقاب جلسة للجنة الدفاع في البرلمان الألماني، قال بيستوريوس اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية قدمت هذا العرض إلى الملحق العسكري الإسرائيلي، وأردف: "كلاهما قال حتى الآن إنهما لا يحتاجان إلى دعم ذي طبيعة عسكرية أو تقنية. المهم هو الدعم السياسي".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أنه لا شك في تقديم ألمانيا لهذا الدعم "وبمجرد أن نتمكن من تقديم مساعدات إنسانية، فإن عرضنا سيكون مطروحا، لكن لم يتم طلب هذه المساعدة حتى الآن".

وردا على سؤال حول رحلات الإجلاء بالنسبة للمواطنين الألمان من إسرائيل، أشار بيستورويس إلى وزارة الخارجية الألمانية وقال: "حتى الآن عادت رحلات جوية مدنية تسير بعدد كاف مرة أخرى. والجميع كان لديهم ولا يزال إمكانية تسجيل أسمائهم في قائمة الرعاية في حالة الأزمات والمعروفة للجميع".

وتابع الوزير: "نحن مستعدون في أي وقت للقيام بما يتعين القيام به إذا سمح بهذا الوضع في إسرائيل وتقييم الوضع السياسي الخارجي من قبل ديوان المستشارية والخارجية الألمانية".