وزير الزراعة اللبناني: غزة باقية وستنتصر

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، أن إسرائيل تعلم مدى إصرارهم على تحقيق الانتصار وأنهم قادرون على هزيمتها، مشددا على أن "غزة باقية وستنتصر".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء عن الحاج حسن قوله إنه "لا يمكن وصف المشهد الحالي إلا بشقين، فمن ناحية أولى سطر الفلسطينيون ملحمة جديدة، ومن ناحية أخرى ردة فعل العدو الإسرائيلي وما يجري من قصف وترويع للمدنيين".

وأضاف "أننا قادرون على هزيمة إسرائيل، وأن نبض الشارع العربي يختلف عن مواقف القادة السياسيين"، معتبرا أنه "عندما يقول وزير دفاع العدو انهم يواجهون وحوشًا بشرية نحن أمام إرادة إسرائيلية تريد القول إن فلسطين أرض محروقة، ما يعني أن كل طفل أو شيخ يمكن اعتباره شهيدا، وأن عامل الوقت هو أساس بكل انتصار".

وقال الوزير اللبناني: "لدينا خبرة عالية في مواجهة العدو الإسرائيلي ونعرف بعضنا جيدا، ويعرف هذا العدو مدى إصرارنا على تحقيق الانتصار وما حققناه عليها يوم حررنا أرضنا، نعم لقد هزمنا إسرائيل، لأننا أصحاب حق وما حصل في الجنوب أمس حق مكتسب لنا".

ولفت إلى أن "المقاومة تستخدم ميزانا من ذهب في إدارة الامور،وإذا اعتدت علينا إسرائيل فالأمر لن يكون نزهة بالنسبة إليها".

وبشأن الدعوات اللبنانية إلى عدم الدخول في مواجهة مع إسرائيل، قال الوزير الحاج حسن: "كان يجب أن ندعو العالم كي يطالب إسرائيل بعدم جر لبنان إلى الحرب، فاذا إرادت إسرائيل المواجهة مع لبنان، فالمقاومة مستعدة برًا وبحرًا وجوًا، وتضاعفت قوتها كثيرا عن الجولات السابقة، فنحن لسنا دعاة حرب بل دعاة حق".