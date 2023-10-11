البيت الأبيض: حماس تحتجز عددا صغيرا جدا من الأمريكيين رهائن

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رهائن عقب الهجوم الدامي على إسرائيل "صغير جدا".

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "الآن، نعتقد أن عدد الذين نعرف أنهم رهائن أو نعتقد أنهم كذلك هو عدد صغير، صغير جدا، أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. لكن ذلك قد يتغير بمرور الوقت"، وفقا لوكالة رويترز.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.