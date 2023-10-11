تقديرات إسرائيلية: عدد قتلى هجوم حماس قد يصل إلى 1200 إسرائيلي

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أفادت أحدث التقديرات لمسؤولين إسرائيليين مساء الثلاثاء بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة حماس قد يصل إلى 1200 شخص.

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، نقلا عن المسؤولين الذين لم تسمهم ، أن أكثر من 200 إسرائيلي آخرين يعتقد أنهم محتجزون في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة.

وقال الجيش "هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية الليلة طائرة محملة بذخيرة أمريكية حديثة ومتطورة حيث تخصص هذه الذخيرة لتمكين جيش الدفاع من توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى".

وأضاف في بيان: "نشكر الدعم الأمريكي لإسرائيل عامة ولجيش الدفاع خاصة في هذه الفترة المعقدة".