وزير الخارجية التونسي: ليس هناك قطيعة بين تونس والمغرب

قال وزير الخارجية التونسية نبيل عمار إنه ليس هناك "قطيعة" بين تونس والمغرب.

وقال عمار، في مقابلة مع صحيفة "الشروق" نشرت اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك "عداوة" بين البلدين وأن "السفيرين سيعودان مع الوقت إلى سفارتيهما".

ويعود الخلاف الدبلوماسي بين البلدين إلى زيارة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى تونس للمشاركة في منتدى طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في أغسطس 2022.

واحتجت الرباط ضد حضور غالي القمة واستدعت سفيرها من تونس للتشاور وردت تونس بالمثل.

كما قاطعت الرباط عددا من الأنشطة والدورات الرياضية في تونس.

وإبان الزلزال المدمر، الذي هز مناطق من المغرب، أرسلت تونس مساعدات وفرق إغاثة إلى المملكة للمساعدة في عمليات الإنقاذ لكن الرباط سمحت بقبول مساعدات فقط من عدد محدود من الدول ولم تكن تونس من بينها.

وقال عمار: "اطمئن الجميع لا نلتفت إلى الوراء، تونس لم تتغير مواقفها منذ عشرات السنين، والمهم ليس هناك قطيعة بيننا وبين المغرب".