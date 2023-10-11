جولة مفاجئة لوزيرة البيئة بمحافظة البحيرة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، زيارة مفاجئة لمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، والحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والبلدية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الصغرى.

جاء ذلك عقب مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى مراسم اصطفاف معدات إدارة المخلفات لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بالإسكندرية، والتى شهدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضمن زيارته لمحافظة الإسكندرية.

وخلال الجولة، عاينت الدكتورة ياسمين فؤاد، مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بالمحافظة، والاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة، كما قامت الوزيرة بجولة بقرى الوحدة المحلية بكوم القناطر مركز أبو حمص بالبحيرة.

ورصدت وزيرة البيئة حرق أحد المزارعين، مخلفات المتبقيات الزراعية، وقد قامت الوزيرة بالتوجيه والتنبيه بعدم الحرق، وتوضيح الضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عن الحرق على الصحة والبيئة، وتوعيته بكيفية تجميع تلك المخلفات والتخلص منها بالطرق الآمنة، وأيضا طرق الاستفادة منها.

كما رصدت وزيرة البيئة خلال الجولة، حريقا بأحد الأراضى الزراعية بعزبة البرهان التابعة لكوم القناطر بالبحيرة، وعلى الفور تواصلت الوزيرة مع الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين.

كما توجهت الوزيرة بالشكر لقوات الحماية المدنية على سرعة الاستجابة والجهد المبذول للسيطرة على الحرائق المرصودة.