 ميدو يزف نبأ سارا بشأن أحمد حجازي - بوابة الشروق
الخميس 12 أكتوبر 2023 12:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

ميدو يزف نبأ سارا بشأن أحمد حجازي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 11:46 م

زف أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، نبأ ساراً عن أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي اتحاد جدة السعودي.

قال ميدو في برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور" إن أحمد حجازي من اللاعبين المميزين ويتم تجهيزه حالياً من أجل العودة مرة أخرى للانضمام للفريق.

أتم ميدو:" حجازي سيساعد المدرب نونو سانتو من أجل تطبيق طريقة الثلاثة مدافعين وسيتعامل بشكل رائع مع ضربات الرأس".

وكان أحمد حجازي قد غاب عن المشاركة في المباريات مع اتحاد جدة من نهاية الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب لكنه يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي للعودة مجددًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك