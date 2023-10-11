ميدو يزف نبأ سارا بشأن أحمد حجازي

زف أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، نبأ ساراً عن أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي اتحاد جدة السعودي.

قال ميدو في برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور" إن أحمد حجازي من اللاعبين المميزين ويتم تجهيزه حالياً من أجل العودة مرة أخرى للانضمام للفريق.

أتم ميدو:" حجازي سيساعد المدرب نونو سانتو من أجل تطبيق طريقة الثلاثة مدافعين وسيتعامل بشكل رائع مع ضربات الرأس".

وكان أحمد حجازي قد غاب عن المشاركة في المباريات مع اتحاد جدة من نهاية الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب لكنه يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي للعودة مجددًا.