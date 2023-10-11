مسئولون أوروبيون رفيعو المستوى يقفون دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجوم حماس

وقف العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي رفيعي المستوى دقيقة حداد خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل على أرواح ضحايا الهجمات التي وقعت على إسرائيل يوم السبت.

وأطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على غزة، هجوما واسعا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 150 آخرين من إسرائيل. وأسفرت الهجمات الانتقامية على غزة عن مقتل 900 شخص على الأقل.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "لقد شهد العالم –مجددا- أن اليهود يقتلون ببساطة لأنهم يهود في إسرائيل". وشددت على أنه لا يوجد مبرر للإرهاب.

كما شاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في التأبين.

وقالت ميتسولا "لقد اختطفوا الفتيات والصبيان. لقد أخذوا المسنين الذين نجوا من الهولوكوست وجروهم من منازلهم. لقد جابوا الطرقات بالقتلى كأنهم كؤوس وميداليات".

وأضافت "هذا إرهاب في أسوأ أشكاله".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حذرت فون دير لاين من تداعيات اندلاع العنف على المنطقة بأكملها.

وأضافت أمام زملائها المفوضين بالاتحاد الأوروبي وسفير إسرائيل لدى الاتحاد "سوف نعمل على احتواء تداعياته التى من شأنها زعزعة الاستقرار بما في ذلك التقارب الجاري بين إسرائيل وجيرانها العرب".

وقالت: "سوف نضطر لمراقبة موقف إيران عن كثب بالوضع في الاعتبار دعمها الدائم لحماس"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لتصرف حماس الإرهابي. هذا لا يتعلق مطلقا بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضافت فون دير لاين أن أوروبا تقف مع إسرائيل وتدعم بالكامل حقها في الدفاع عن النفس.