 وزير خارجية الإمارات يستقبل نظيره اليوناني لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة - بوابة الشروق
الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية الإمارات يستقبل نظيره اليوناني لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

أبوظبي - وام
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 10:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 10:00 ص

استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، جورجوس جرابيتريتيس وزير خارجية اليونان.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما استعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أثينا في شهر أبريل الماضي، ودورها في دفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

كما تركزت مباحثات الجانبين على تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دفع جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، أكد عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية احتواء الموقف المتأزم على الصعيد الإسرائيلي الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن تردي الأوضاع وارتفاع وتيرة التصعيد يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكد عمق علاقات الصداقة والتعاون مع اليونان، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية مميزة في عدة مجالات داعمة لتطلعاتهما التنموية.

وجرى خلال اللقاء أيضا بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة غرب البلقان وسبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك