فيلم مرعي البريمو يحقق زيرو إيرادات في شباك التذاكر أمس

فشل فيلم «مرعي البريمو» في تحقيق أي إيرادات في منافسات شباك التذاكر أمس الثلاثاء، ليتوقف إجمالي إيراداته في 10 أسابيع، عند 16 مليون جنيه و524 ألفا.

و"مرعي البريمو" فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدي، بمشاركة غادة عادل، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، وموسيقي تصويرية خالد حماد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الصعيدي «مرعي أحمد» بائع البطيخ، الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية من خلال عمله، والتي اضطرته للسفر إلى سهل حشيش في مهمة غامضة بصحبة زوجته، وعدد من أفراد عائلته.