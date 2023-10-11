مصدر بـ«التموين»: لا زيادة فى الدعم على البطاقات التموينية حاليا

نفى مصدر فى وزارة التموين وجود أى زيادة على الدعم فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله بوصول دعم الفرد إلى 100 جنيه على البطاقات التموينية لا أساس له من الصحة.

وأكد المصدر حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية من أصحاب الدخول المرتفعة، وملاك السيارات موديل عام 2018 فأحدث.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الدعم المخصص حاليًا يبلغ 50 جنيها للفرد فى البطاقة التى يصل عدد مستفيديها إلى 4 أفراد، و25 جنيها لما يزيد عن ذلك، مشيرا إلى أن أفراد الأسر الأكثر احتياجًا أقرت لهم الحكومة زيادة فى قيمة الدعم التموينى بمبالغ تتراوح من 100 جنيه فأكثر طبقًا لعدد أفراد الأسرة، وتشمل هذه الفئات الأرامل، المطلقات، كبار السن، مستفيدى معاش تكافل وكرامة.

وفيما يتعلق بخدمة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، أشار المصدر إلى أن وزارة التموين أتاحت إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيًا لمستحقى تكافل وكرامة وحاملى كارت الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن وأبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، على ألا تقل أعمار الأبناء عن 4 سنوات، ويمكن إنهاء خطوات الإضافة من خلال بوابة مصر الرقمية.

وقال إن خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، وضعت الوزارة شروط وضوابط محددة لها، حيث يجب أن تكون المحافظة التى يرغب المواطن النقل إليها بها محل إقامته ومسجلة داخل بطاقة الرقم القومى، وأن تكون بطاقة التموين سارية، ويستطيع المواطن تنفيذها أيضا من خلال بوابة مصر الرقمية، ويمكن أيضا تقديم طلب لمكتب التموين التابع له على أن يرفق صورة ضوئية من بطاقة التموين وصورة من بطاقة الرقم القومى.