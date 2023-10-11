حجزت البرازيلية بياتريز حداد مايا، المرشحة الثانية للقب، مقعدها في ثاني أدوار بطولة هونج كونج المفتوحة للتنس بعد أن استهلت مسيرتها في البطولة اليوم الأربعاء بالفوز على البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش بمجموعتين لواحدة في مباراة ماراثونية في الدور الأول.

وبعد 3 ساعات ونصف من المنافسة، نجحت المصنفة ال15 عالميا في حسم اللقاء بنتيجة 7-6 (7-3) و3-6 و7-6 (7-3).

وأصبحت اللاعبة صاحبة ال27 عاما، أول برازيلية تدخل ضمن أفضل 10 لاعبات في التصنيف، المرشحة الأبرز للقب بعد انسحاب المصنفة الأولى عالميا سابقا والمرشحة الأولى للقب، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، للإصابة.

وفي ثمن النهائي، ستكون حداد مايا على موعد مع الروسية أناستازيا بافليشوشينكوفا التي اكتسحت الكرواتية جانا فيت بمجموعتين دون رد وبنفس النتيجة (6-0).