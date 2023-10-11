قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 طفل و400 امرأة، مؤكدة: «الوضع كارثي ويحتاج التدخل العاجل والفوري من قبل المجتمع الدولي والأشقاء العرب».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن «الوضع يزداد صعوبة كل يوم، خاصة مع انقطاع الكهرباء»، ذاكرة أن «المستشفيات تتحول إلى مقابر جماعية، لو لم يتوفر لها السولار والكهرباء والمستلزمات الطبية».



وحمّلت إسرائيل والمجتمع الدولي مسئولية ما يحدث من كوارث إنسانية في قطاع غزة، مضيفة: «حاولنا بكل ما في وسعنا لإيصال السولار والأدوية والمستلزمات الطبية إلى الجنوب ومصر حاولت، لكن لا منفذ لإدخال تلك المواد».



وأكدت استمرار السلطة الفلسطينية في اتصالاتها والضغط على المجتمع الدولي، قائلة إن الحكومة تبذل كل ما بوسعها، وتحضر الخطط والخطط البديلة؛ من أجل تخفيف الضرر عن الكارثة الإنسانية المتوقع حدوثها.



وأكملت: «الوضع أصبح أمرا يتحمله المجتمع الدولي برمته، وعلى الأشقاء العرب التحرك المباشر والفوري؛ من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، هناك إبادة جماعية لمجموعة كبيرة من العائلات، و10 مساجد دمرت بالكامل وتضررت كنائس».





