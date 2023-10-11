تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة، وذلك بأن أمرت بقطع إمدادات المياه إلى القطاع الفلسطيني، بعد توقف توصيل الكهرباء والغذاء.



فيما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن انقطاع الكهرباء سيتسبّب بتوقف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلاً.



وعلى الجانب العسكري، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وزعت 27 ألف قطعة سلاح على سكان المناطق الإسرائيلية الواقعة قرب قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الغارات الجوية، وقصف أماكن سكنية ومساجد من بينها الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.



وفي خضم ذلك التصعيد الإسرائيلي، تشير عدة تقارير عن احتمالية شن الجيش الإسرائيلي هجومًا برياً على قطاع غزة، وفقا لما نشرت الشرق الأوسط اللندنية.



وفي تحليل ذلك السيناريو، يقدّر اللواء دكتور سيد غنيم، الأستاذ زائر بالناتو والأكاديمية العسكرية الملكية بروكسل، حالة مباغتة إسرائيل بعمل عسكري هجومي أيًا كان نوعه ومصدره وقدراته، ولو في حرب كبرى؛ فهي تنفذ ما خططته مسبقاً لإنهاء عملية استدعاء ناجحة وانتزاع المبادأة من الخصم والتحول للهجوم خلال من 48 إلى 72 ساعة، وذلك وفقا لما نشر عبر صفحته على "فيسبوك".



وتابع غنيم، أنه حال الفشل في انتزاع المبادأة، تعاود المحاولة بالمناورة بالقدرات (القوات والوسائل) للتحول للهجوم، وذلك خلال 48 إلى 72 ساعة، وبحد أقصى 96 ساعة أي بإجمالي 7 أيام قتال، وذلك في الحروب الكبرى على جبهتين أمام جيشين نظاميين، ومن المفترض أن تقل هذه المعدلات الزمنية حالة ضعف التهديد نسبيا.



وأكد غنيم، أن أهم نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي هو عدم القدرة على تحقيق النصر حالة نجاح الخصم في امتلاك المبادرة.



وواصل: "مع وضع المنظومة الإسرائيلية في موضع رد الفعل بشكل مستمر من خلال تكرار سلسلة متغيرة من أعمال المفاجأة، والعمل في سرية وتبني خطط خداع غير نمطية، وبما يضع الجيش الإسرائيلي تحت ضغط مستمر، ويفقده التركيز والاستمرار في ارتكاب الأخطاء".



واعتقد أن تكرار تنفيذ أعمال تسرب خلف الخطوط الإسرائيلية، بوسائل دفع غير نمطية في توقيتات ومن اتجاهات غير معلومة، وبشكل متغير وبما يسمح لها الاستمرار أكبر وقت ممكن في عمق الأراضي الإسرائيلية، سيحرمها المبادرة ويضعها تحت ضغط، وفي حالة ارتباك مستمرة تحرمها القدرة على اتخاذ قرارات صائبة، بل وتدفعها لاتخاذ قرارات متسرعة خاطئة.