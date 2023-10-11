محلل استخباراتي أمريكي: طوفان الأقصى يقلق زيلينسكي ويصيبه بالتوتر

أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية لاري جونسون، أن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني يصيب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالتوتر لأنه يدرك أن لإسرائيل الآن الأولوية.

وقال جونسون إن زيلينسكي يشعر بالقلق لأنه يفهم ما سيحدث لاحقا.

وأشار إلى أنه تم استنفاد مخزون إسرائيل من قذائف 155 ملم جزئيا بسبب طلب الولايات المتحدة منها إرسال إلى أوكرانيا. والآن تطالب إسرائيل بإعادة هذه الذخيرة، وتطالب بتجديد ترسانتها، وتطلب صواريخ مداها أبعد من "القبة الحديدية". وهنا يدور الحديث حول صواريخ "باتريوت". لذا فإن احتياجات إسرائيل سوف تكون لها الاولوية.

وأشار إلى أن هناك احتمال بأن تخرج هذه الحرب عن السيطرة إذا قرر "حزب الله" التدخل فيها.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.