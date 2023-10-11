يلين: الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على إيران

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، لم تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد إيران، فيما يتعلق بالصراع المتجدد بالشرق الأوسط، ولكن دون أن يتم اتخاذ أي قرارات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن يلين القول خلال مؤتمر صحفي عُقد في مراكش بالمغرب: "لن استبعد احتمال حدوث أي شيء فيما يخص الإجراءات المحتملة في المستقبل، ولكنني بالتأكيد لا أرغب في المضي قدما عما نحن عليه الآن".

جدير بالذكر أن التكهنات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشدد من القيود التي تفرضها على صادرات النفط الإيرانية، تزايدت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم السبت الماضي، والذي أعربت إيران عن موافقتها عليه.

وفي حديثها للصحفيين في الاجتماعات السنوية الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رفضت يلين فكرة منتشرة على نطاق واسع ترى أن الولايات المتحدة خففت بعض العقوبات التي فرضها على مبيعات النفط الإيرانية بصورة تدريجية، كجزء من جهود أوسع لتحقيق تقارب دبلوماسي.