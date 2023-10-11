موراي يقرر الانسحاب من بطولة اليابان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر البريطاني أندي موراي الانسحاب من بطولة اليابان المفتوحة للتنس، والتي تنطلق الاسبوع المقبل في طوكيو، وذلك بسبب الإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن النجم الاسكتلندي أنهى جولته الأسيوية مبكرا عقب فوزه في مباراة واحدة من أصل أربع مباريات خاضها وخرج من الدور الأولى أمام الروسي رومان صافيولين في بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة الاسبوع الماضي، بواقع 6 /3 و6/2.

وعلمت (بي إيه ميديا) أن موراي يخطط للعودة للعب مجددا من خلال بطولة سويسرا في بازل والتي تنطلق يوم 23 أكتوبر الجاري.

وسينافس موراي فيما بعد ببطولة باريس لتنس الأساتذة ،ومن المرجح أن يشارك كذلك في بطولة موسيلي المفتوحة في ميتز بفرنسا في نوفمبر المقبل.

وقد يشارك حامل لقب بطولة ويمبلدون مرتين في نهائيات كأس ديفيز في أواخر نوفمبر المقبل بعد اختياره من جانب ليون سميث قائد منتخب بريطانيا.

ويسعى موراي لتحسين تصنيفه العالمي حيث يحتل حاليا التصنيف رقم 39، وذلك من أجل أن يحصل على تصنيف في بطولة أستراليا المفتوحة العام المقبل.