صندوق النقد الدولي: الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تؤدي إلى تضخم وأن تعيق النمو العالمي

قال المسئول الثاني في صندوق النقد الدولي، إن الحرب القائمة بين إسرائيل وحماس يمكن أن تؤدي إلى حدوث تضخم، وأن تعيق النمو العالمي في حال تحولت إلى صراع أوسع يسبب زيادة كبيرة في أسعار النفط.

وقالت جيتا جوبيناث، التي تشغل منصب النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، إن النماذج التي أعدها الصندوق الذى يشمل تفويضه مراقبة الاقتصاد العالمي، تظهر أن الزيادة بنسبة 10% في أسعار النفط من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسبة 4ر0 نقطة مئوية بعد عام.

وفي ظل هذا السيناريو، سينخفض الناتج العالمي بواقع 15ر0 نقطة مئوية.

ومن شأن ذلك أن يزيد التضخم والنمو الصعبة بالفعل والتي تشكل تحديا للبنوك المركزية.