عضو بالكونجرس في شكوى قضائية: بايدن ساهم في تمويل هجمات حماس

اتهم عضو الكونغرس الأمريكي روني جاكسون (عن ولاية تكساس)، حكومة الولايات المتحدة بالضلوع في تمويل حركة حماس بشكل غير مباشر.

ووافقت محكمة في تكساس على التماس عضو مجلس النواب الأمريكي روني جاكسون الذي يدعي أن الحكومة الأمريكية من خلال توجيه التمويل إلى قطاع غزة، ساهمت في تطوير حركة حماس.

وجاء في وثيقة للمحكمة أن المتهم الرئيسي في هذه القضية، هو الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن

وكتب جاكسون (جمهوري من تكساس)، على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): "انتصار كبير! في وقت سابق من هذا العام <...> رفعت دعوى قضائية ضد إدارة بايدن بتهمة تمويل الإرهاب الفلسطيني بشكل غير قانوني وعن سابق قصد وإصرار. واليوم، وافق قاضي محكمة أمريكية على طلبنا لبدء التحقيق. لقد قام بايدن بتمويل الهجمات القاتلة على إسرائيل بالكامل. إنه المذنب".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.