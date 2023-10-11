 وزير الخارجية: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير على حساب دول المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير على حساب دول المنطقة


نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 9:27 م
شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على رفض مصر الكامل لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية، أو التهجير على حساب دول المنطقة.

وأضاف في كلمة ضمن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، مساء الأربعاء، أن «مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني».

وأكمل: «ختاماً أود التذكير أن مصر هي التي فتحت بوابة السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتحملت تكاليف باهظة للحفاظ على أفقه وإمكانية تحقيقه».

وأكد أن «مصر ستظل على عهدها في تحمل مسئولياتها تجاه أشقائها العرب، ولن تألُ جهداً خلال الفترة المقبلة للعمل مع الجميع على التوصل إلى تهدئة، ثم معاودة العمل بلا كلل على التوصل لسلام شامل وعادل؛ يرتقي لتطلعات شعوب المنطقة بأسرها».

ودعا طرفي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى التعاطي إيجابياً مع جهود إنهاء هذه المرحلة من الصراع، مؤكدًا استعداد مصر لرعاية هذا المسار والإسهام مع جميع الشركاء لإنجاحه.

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