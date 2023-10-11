 غارات إسرائيلية على مبنى يضم مؤسسات حكومية وسط رفح جنوب قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غارات إسرائيلية على مبنى يضم مؤسسات حكومية وسط رفح جنوب قطاع غزة


نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 8:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 8:26 ص

أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مبنى "عمارة الدوحة" وسط رفح جنوب قطاع غزة، والذي يضم عددا من المؤسسات والمكاتب الحكومية.

ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي، شن غارات مكثفة على قطاع غزة، من دون إيذان المدنيين للإخلاء.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت أكثر من 200 هدف في حي الفرقان في غزة.

كما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحي الشيخ رضوان وغيرها من الأحياء.

هذا، وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها العنيفة على شمال قطاع غزة منذ ساعات دون توقف.


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