«صفحات فيسبوك» تصطاد الباحثين عن شراء الذهب بأسعار مخفضة

«التموين» تحذر: لسنا مسئولين عن الشراء من أماكن مجهولة

صاحب محل ذهب: لا نشترى الذهب من المستهلكين دون فواتير معتمدة.. ونرفض المشغولات غير المطابقة

«شعبة الذهب»: مستهلكون تعرضوا لعمليات نصب ممنهجة بسبب شراء مشغولات وسبائك مسروقة

رصدت «الشروق» عددا كبيرا من صفحات بيع الذهب على «فيسبوك»، والتى يصل عدد متابعيها إلى مئات الآلاف، تنشر عشرات المنشورات يوميًا لعرض العديد من المشغولات الذهبية والسبائك بأسعار مخفضة للمصنعية تتراوح ما بين 10 إلى 40 جنيها.

«عرض الخصومات.. اشتر ذهبا بـ 30 جنيه مصنعية للجرام وبس»، و«معايا ذهب جديد سعودى كله والمصنعية 20 جنيها» و«الحق ذهب جديد ومستعمل بـ10 جنيهات للمصنعية»، كانت هذه أبرز الإعلانات التى يروج لها مجهولون داخل جروبات بيع الذهب على «الفيس بوك».

وحاولت «الشروق» التواصل مع أحد المُعلنين بحجة شراء مشغولات ذهبية، وجاء الرد حول بيع ذهب مستعمل بدون فواتير بحجة فقدانها، فيما أرسل مُعلن آخر فواتير مجهولة المصدر لا تتضمن أى بيانات تفصيلية عن وزن المشغولات الذهبية وسعرها وقت الشراء، وكانت الطريقة المفضلة لهم تسليم المشغولات فى الأماكن العامة.

«اشتريت بكل اللى حيلتى 100 ألف جنيه ذهب مستعمل من إحدى الصفحات عشان أحوش، وفى الآخر ضحكوا عليا واتصلت بيهم لاقيت التليفون مقفول»، كانت هذه شكوى ولاء عبدالرحمن، إحدى السيدات التى تعمل موظفة بمنطقة السلام، وتابعت: «بعض زملائى نصحونى بالاستثمار فى الذهب وعرضوا عليا بعض الصفحات التى تبيع مشغولات ذهبية بدون مصنعية، وبالفعل تواصلت مع أحد الأشخاص كان بيعرض غوايش عيار 21 بمصنعية 20 جنيا».

وأضافت لـ«الشروق»: «لم أهتم بالاطلاع على الفاتورة بحجة أن المعلن اشترى هذه المشغولات على فترات متقطعة وليس لديه فاتورة واحدة»، مستطردة: «دفعت 100 ألف جنيه واتقابلنا فى مكان عام فى مدينة السلام، وعرضت الذهب بالفعل على أحد المحلات وأكد أنه سليم وليس مغشوشًا، وبعدها شيلت الغوايش فترة فى بيتى ولما الذهب ارتفع سعره قررت أبيع، ولما ذهبت لأكثر من محل رفضوا الشراء بحجة عدم وجود الفاتورة، وحتى الآن لم أستطع بيعه بسبب رفض المحلات وخوفهم من أن يكون مسروقًا، وعندما أقوم بالاتصال بالشخص الذى اشتريته منه للأسف تليفونه مغلق».

من جانبها أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مؤخرًا، تعرض عدد من المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة، بسبب شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة للمواصفات يتم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات إلكترونية غير مرخص لها بتداول الذهب، مشددة على ضرورة شراء الذهب من أماكن معروفة والحصول على فاتورة مختومة.

فيما حذر الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، المواطنين من شراء المشغولات الذهبية من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين.

وأكد فرج أنه لن يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية عند قيام المستهلكين بشراء الذهب من الصفحات الإلكترونية أو الجروبات أو أى أماكن مجهولة، وتشجيع هذه النوعية من الممارسات التجارية غير المنضبطة، مناشدًا جموع المستهلكين بمساندة الدولة لتنظيم تجارة الذهب، وإبلاغ الجهات الرقابية عن تلك الكيانات الوهمية.

وقال أحد البائعين، فضل عدم ذكر اسمه، فى محل ذهب الفطيم بمنطقة أكتوبر، إن المحل يمتنع عن شراء أى مشغولات ذهبية من المواطنين دون وجود فواتير الشراء، لافتًا إلى أن سياسة المحل وضعت هذه القواعد لتجنب شراء أى مشغولات مسروقة وغير مطابقة للمواصفات.

وأضاف البائع لـ«الشروق»، أنه كثيرًا ما يأتى مواطنون يعرضون مشغولاتهم الذهبية للبيع، ولكن يتم فحصها جيدًا والاطلاع على فاتورة الشراء، ومن يخالف تلك القواعد يتم رفض الشراء منه.

وأشار إلى أن الذهب المستعمل والكسر يعد ثانى استثمار آمن ولا يتعرض لخسائر بعد السبائك الذهبية الخام، لأنه غير محمل بضريبة الدمغة المفروضة على الذهب الجديد، مردفا: «الذهب المستعمل له استخدامان هما الاستثمار والزينة لأنه قد يكون بحالة جيدة ويقوم التاجر بتلميعه وتنظيفه ثم بيعه».

وطالب البائع المستهلكين بضرورة شراء الذهب بفاتورة رسمية، لأن الذهب قد يكون مسروقًا، ولذا قد يتعرض لخسارة أمواله، وأن يكون الشراء من محل صاغة معلوم وثقة حتى لا يتعرض للنصب».