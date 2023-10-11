تعليم المنيا: تكريم الفائزين في مسابقتي القائد الفعال ومدرس مصر

شهدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، تكريم الفائزين من المحافظة في مسابقتي القائد الفعال ومدرس مصر، اللتين نظمتهما الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "المدارس الرسمية للغات"، أعلنت عن مسابقتي القائد الفعال، ومدرس مصر، على مستوى المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية، وشاركت إدارة المدارس الرسمية للغات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، والتي حققت عدة مراكز متقدمة.

ففي مسابقة القائد الفعال على مستوى المدارس الرسمية للغات بالمنيا، فازت بلقب القائد الفعال أمل خيري محمود، مدير مدرسة دير مواس الرسمية لغات، وفي مسابقة مدرس مصر، على مستوى المدارس الرسمية للغات على مستوى المحافظة فازت بالمركز الأول دينا وجدي، معلم اول رياض اطفال، مدرسة مطاى الرسمية لغات.

كما فاز بالمركز الثاني هبة محمد عبدالله، معلم أول لغة عربية، مدرسة الشهيد احمد عباس الرسمية للغات بسمالوط، كما فازت بالمركز الثالث ابتسام عبد العظيم ، معلم أول لغة إنجليزية، مدرسة بنى مزار الرسمية المتميزة لغات.

وقدم حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، خالص التهاني للفائزين في مسابقتي القائد الفعال ومدرس مصر للعام الدراسي 2022/ 2023، مع شكره وتقديره العميق لفريق العمل المشرف على مسابقات المدارس الرسمية للغات، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وقدم أيضا، محمد أبو العيون مدير عام التعليم العام، التهنئة للفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

كما كرمت مؤسسة التعليم أولا، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، أحمد عبد المحسن، وذلك للدور الفعال في مشروع التعليم أولا.

ومن الجدير بالذكر، أن الاحتفالية أقيمت بحضور الدكتور حسام بدراوي، فاطمة الزهراء مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالوزارة، الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولا، والدكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا، وعدد من القيادات التعليمية على مستوى الجمهورية.