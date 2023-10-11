المنتخب الأولمبي يرفع شعار العدالة بالقائمة النهائية لأولمبياد باريس

خاض المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي تدريبه الثاني في معسكر شهر أكتوبر على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الأردن وديا يوم الخميس المقبل.

وتطير بعثة المنتخب بعد مباراة الأردن مباشرة إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها الأولمبي يوم الجمعة المقبلة، وذلك ضمن خطة الإعداد لمشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الــ33 والتي ستقام في باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

شهد مران المنتخب الأولمبي الذي انطلق الأحد الماضي، حضور محمد بركات المشرف على المنتخب، وتحفيزه اللاعبين ببعض الرسائل ومطالبتهم بالتركيز في تلك المرحلة خاصة مع تحديد ميكالي في الفترة المقبلة قائمة اللاعبين النهائية المرشحة لتمثيل مصر في أولمبياد باريس.

وشدد بركات في حديثه مع اللاعبين أن اختيار القائمة النهائية المشاركة في الأولمبياد على مسافة واحدة وشعارها تطبيق العدالة وعلى الجميع أهمية استثمار الفرصة وبدل أقصى مجهود لنيل ثقة الجهاز الفني.