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مصرع شخص إثر انقلابه بتروسيكل في ترعة بالقليوبية

محمود عواد
نشر في: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 7:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أكتوبر 2023 - 7:08 م

لقي سائق ترويسكل مصرعه إثر سقوطه في ترعة ميت كنانة دائرة مركز شرطة طوخ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ بلاغًا من الأهالي بسقوط ترويسكل في رشاح قرية ميت كنانة دائرة المركز، ومصرع قائده.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط ترويسكل في رشاح قرية مين كنانة أثناء سيره قيادة شخص يدعى "فايز. ا. س، 70 سنة"، انحرف به المركبة إلى شاطئ الرشاح، وانقلب في المياه ما أدى إلى مصرعه.

وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ورفع مركبة الترويسكل ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بدفن الجثة.

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