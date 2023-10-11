الأحزاب الائتلافية في ألمانيا تدعم وضع حدود لأعداد المهاجرين

أصدرت الأحزاب الائتلافية المنقسمة في ألمانيا، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بيانا مشتركا عبر الأوساط الصحفية اليوم الأربعاء، لإظهار الوحدة فيما يتعلق بسياسة الهجرة، ويتضمن ذلك دعم واضح لوضع حد لأعداد المهاجرين.

وقال المتحدثون باسم الأحزاب الثلاثة لصحيفة بيلد الألمانية في بيان مشترك"حكومة إشارة المرور وأحزابها المكونة لها تتعاون لتخفيف العبء على بلدياتنا ومن أجل التحكم في الهجرة وتنظيمها وتقييدها بصورة أفضل.

ويمثل البيان تغيرا في لهجة حزب الخضر على وجه الخصوص، الذي كان قد تحدث لصالح تحكم بصورة أفضل في الهجرة، ولكنه تجنب الالتزام بوضع حد أقصى للمهاجرين.

ومن ناحية أخرى، يطالب الحزب الديمقراطي الحر بوضع حد لبعض الوقت، كما أيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمى له المستشار الألماني أولاف شولتس هذا الأمر.

وسوف تتصدر قضية الهجرة اجتماع للمسؤولين على مستوى الولايات غدا الخميس.