كتائب القسام تعرض مشاهد لإطلاق مسيرات انتحارية تجاه إسرائيل

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد فيديو لإطلاق مسيرات انتحارية تجاه إسرائيل.

وأظهر مقطع الفيديو إطلاق عدد من الطائرات المسيرات الانتحارية تجاه ما قالت القسام إنه الأهداف المعادية في إطار معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل منذ يوم السبت الماضي.

كما عرضت القسام مشاهد مصورة لاقتحام مقاتليها موقع "عين هبشور" العسكري للجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة وقتل وأسر عدد من الجنود.

من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه هاجم أكثر من ألفين و600 هدف في قطاع غزة منذ بدء جولة القتال الحالية مع حركة حماس.

وذكر الناطق باسم الجيش افيخاي ادرعي ، في بيان ، أنه يتم شن "عمليات هجومية في قطاع غزة لم يسبق لها مثيل".

وقال أدرعي "نحن نقصف مناطق جغرافية شاملة يعمل منها الإرهاب بشكل مكثف: بيت حانون وحي الرمال، وحي الفرقان وغيرها من المناطق".

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "هناك أولوية عسكرية واضحة باستهداف قادة حماس في قطاع غزة".

وأعلن عن وجود "مئات الجثث لمقاتلي حماس في منطقة السياج مع قطاع غزة حيث استهدفتهم طائرات ودبابات الجيش"، مشيرا إلى وجود ألف جثة للمقاتلين.

وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني وافق مساء يوم السبت الماضي على حالة الحرب على قطاع غزة، وبدء عمليات عسكرية واسعة ردًا على إطلاق حماس هجوم "طوفان الأقصى" الذي أدى إلى قتل أكثر من ألف إسرائيلي وأسر العشرات.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبانٍ متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 950 وأكثر من خمسة آلاف مصاب.