بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

انطلقت منذ قليل أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة المغربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويعقد ذلك الاجتماع الطارئ بمشاركة وزراء الخارجية العرب ومن ينوب عنهم.

كان مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك تقدم الأحد الماضي، بمذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومُساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.