فودافون توقف المعاملات بالعملات الأجنبية باستخدام كارت الدفع الأونلاين

أعلنت شركة فودافون مصر عن إيقاف المعاملات بالعملات الاجنبية عند استخدام كارت الدفع الأونلاين الصادر عنها.

وذكرت فودافون فى رسالة لعملائها أطلعت عليها "الشروق" أن الدفع على البطاقات بات يقتصر على المعاملات المحلية بالجنيه المصري فقط.

فيما لم يرد مسؤولي الشركة على طلبات "الشروق" للتعليق على الخبر.

يشار إلى أن كارت فودافون يستخرج مقابل سداد رسوم تقدر بـ10 جنيهات، وصالح للاستخدام لمدة 24 ساعة، حيث يستخدم فى عمليتين شراء فقط، ويتيح لحامله الشراء من المواقع الأجنبية والتطبيقات والألعاب ومواقع التسوق العالمية، دون الحاجة لحساب بنكي أو كارت ائتمان.

يشار إلى أن البنوك العاملة فى البلاد اتخذت قرارا مماثلا في الساعات الماضية، بإيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية باستخدام كروت الخصم المباشر، في محاولة لمجابهة سوء الاستخدام الواقع من بعض العملاء في ظل ما تعانيه البلاد من نقص فى العملة الصعبة.