زيلينسكي يطالب بمزيد من الدعم من دول الناتو قبل فصل الشتاء

طالب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، بالحصول على مزيد من الدعم من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل فصل الشتاء المقبل، وذلك خلال زيارته لمقر الحلف.

وقال زيلينسكي إنه يريد مناقشة أولويات بلاده في بروكسل، حيث إن أوكرانيا في حاجة لمزيد من الأسلحة مثل الصواريخ طويلة المدى "في نقاط جغرافية محدد للغاية على أراضينا" من أجل أن تصمد البلاد خلال الشتاء المقبل.

وأضاف زيلينسكي أثناء حديثه وبجانبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، أن هذا أمر ضروري لحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا والأرواح وصادرات الغذاء.

وقال ستولتنبرج: "ما نراه الآن هو أن الرئيس بوتين يستعد مجددا لاستخدام الشتاء كسلاح حرب، مما يعني مهاجمة نظام الطاقة والبنية التحتية للغاز. علينا أن نمنع حدوث ذلك".

كما أوصى زيلينسكي قادة الغرب بزيارة إسرائيل "لدعم المواطنين الذين يتعرضون لهجمات إرهابية، المواطنون الذين يموتون الآن".