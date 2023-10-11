قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور بن دور، إن «بلاده تصر على أن تكون الحرب مع المقاومة الفلسطينية طويلة، حتى تحقق جميع أهدافها الاستراتيجية ضد حماس والجهاد».

وزعم في حديثه لبرنامج «لقاء سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، أن «عناصر حماس والجهاد يقتلون الأطفال والأبرياء بشكل يخالف الدين الإسلامي»، مؤكدا أن «الحرب على غزة مستمرة رغم احتجاز الأسرى الإسرائيليين لدى حماس».

وأضاف: «نحن لا نخدم فقط إسرائيل بهذه المعركة بل نخدم الكثير من سكان المنطقة، فهؤلاء الذين يقتلون الأبرياء يخطئون لأنهم لا يخدمون القضية الفلسطينية ولا يخدمون التصالح مع إسرائيل»، بحسب مزاعمه.

وأكمل: «إنهم يريدون إقامة دولة فلسطينية على أنقاض دولة إسرائيل لذلك لن نتعاون معهم وسوف نسحقهم ونهزمهم»، وفقًا لوصفه.

وبسؤاله حول وقوع إسرائيل أيضا في نفس الاتهامات التي يدعونها ضد حماس والجهاد بقتل الأبرياء من المدنيين والأطفال الفلسطينيين، أجاب: «حماس والجهاد يتسترون في المستشفيات والمساجد والمدارس ويتوقعون أن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي! بالطبع لن يوقف ذلك إسرائيل فقد أصبحت هذه الأماكن أهداف عسكرية مشروعة لها».

وعن فكرة اقتحام غزة بريا، عقب: «هناك تصميم على تطهير غزة من الإرهاب، لكن كمتحدث باسم الخارجية ورغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، إلا أنني لا أعلم ماذا سيحدث بشأن القيام بعملية برية في غزة».