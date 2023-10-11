وزير خارجية فلسطين: لطالما حذرنا من تداعيات إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الرئيس محمود عباس، وقف لسنوات طويلة على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحذر مرارا من النتائج المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.

وأضاف في كلمة ضمن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، مساء الأربعاء، أن «أبو مازن» حذر من الاحتلال وما يرافقه من ارتكاب انتهاكات وجرائم يومية ضد المدنيين العزل وأرضهم ومقدساتهم ومنازلهم ومنشآتهم ومؤسساتهم، على يد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة.

وذكر أن عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام الجاري تجاوز المئات، إضافة إلى آلاف المعتقلين والمنازل التي هدمها الاحتلال؛ الأمر الذي وثقته وتحدثت عنه مئات التقارير التي أصدرتها مؤسسات محلية وإسرائيلية ودولية.

وتابع: «وزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يترأسها بن غفير، اشترت 5 آلاف قطعة سلاح، وطلبت شراء 10 آلاف قطعة أخرى لتوزيعها على مستوطني الضفة الغربية؛ لاستخدامها في الاعتداءات المستمرة على المدنيين العزل في كل مناطق الضفة المحتلة».

وأكمل: «لطالما حذرنا من تداعيات إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع، ورفض الحكومة الإسرائيلية وإفشالها الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات».

ولفت إلى تحذير فلسطين من ازدواجية المعايير الدولية، والصمت الدولي على الإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية، وفي مقدمتها الاستيطان واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية.