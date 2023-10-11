معهد التنمية الكوري: نرصد تراجعا تدريجيا للتباطؤ الاقتصادي

قالت هيئة بحثية كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية شهدت تحسنا في معدل التباطؤ الاقتصادي على الرغم من العوامل الخارجية الغامضة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن تقييم معهد التنمية الكوري كان إيجابيا بصورة أكبر مقارنة بتوقعاته منذ شهر، حيث أشار إلى أن الغموض الاقتصادي يتصاعد على الرغم من أن الصادرات تظهر دلالات على التحسن.

وقال المعهد، في تقريره الشهري لتقييم الاقتصادي: "تباطؤ النشاط الاقتصادي يقل حدة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى أشباه المواصلات، على الرغم من استمرار الغموض الخارجي".

وكانت الصادرات، قد تراجعت في سبتمبر الماضي بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 54.66 مليار دولار، فيما يعد الشهر الـ12 الذي يسجل تراجعا، ولكنها كانت أقل نسبة تراجع خلال هذا العام حتى الآن، في ظل ظهور دلالات على تعافي مبيعات الرقائق الإلكترونية.