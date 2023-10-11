حماس توسع دائرة ضرباتها الصاروخية باستهداف حيفا في شمال إسرائيل

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الأربعاء، عن توسيع دائرة ضرباتها الصاروخية باستهداف حيفا في شمال إسرائيل.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، إنها أطلقت صاروخا من طراز (أر 160) باتجاه مدينة حيفا التي تبعد عن قطاع غزة نحو 150 كيلومترا.

وأعلنت القسام في بلاغات أخرى قصف بئر السبع وعسقلان وأسدود برشقات صاروخية فضلا عن إطلاق صاروخ باتجاه مطار (بن جوريون) الإسرائيلي.

وأطلقت القسام آلاف القذائف الصاروخية على جنوب ووسط إسرائيل منذ إطلاقها هجوما غير مسبوق تحت اسم "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي بالتزامن مع عمليات دخول مئات من مقاتليها إلى جنوب إسرائيل.